Trump advierte que no le gustaría que arrestaran a la opositora María Corina Machado

Washington, 10 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que no le gustaría que las autoridades venezolanas arrestaran a la líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

«No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso», respondió en la Casa Blanca cuando la prensa le preguntó qué pasaría si Machado fuera detenida. EFE

