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Trump advierte que si Irán se hace con un arma nuclear sufrirá consecuencias increíbles

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este martes ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

«No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles», dijo en su reunió bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebran del lunes al miércoles en Évian (Francia). EFE

mgr/rml

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