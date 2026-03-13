Trump advierte que tiene «munición ilimitada» para combatir a la «escoria demente» de Irán

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes de que tiene «una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo» por delante para combatir a la «escoria demente» que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.

«Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!», escribió Trump en su cuenta de su propia red social, Truth Social.

El presidente dedicó la mayor parte de su mensaje a arremeter contra la cobertura del diario The New York Times, al asegurar que quien lea ese periódico «fracasado» puede «pensar erróneamente» que Estados Unidos no está «ganando» la guerra.

«Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de cualquier otra forma», insistió el mandatario.

«La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo», añadió.

El New York Times publicó esta semana un artículo en el que analizaba cómo Trump minimizó los riesgos que podía suponer su guerra contra Irán para los mercados de energía y el precio del petróleo, en lo que describía como un «error de cálculo».

El mismo diario informó también esta semana, citando una estimación del Pentágono, de que Estados Unidos gastó más de 11.300 millones de dólares en los primeros seis días de guerra contra Irán.

Según el periódico The Washington Post, las fuerzas armadas estadounidenses están consumiendo rápidamente su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de tener que empezar a seleccionar más cuidadosamente sus objetivos. EFE

