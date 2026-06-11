Trump afirma estar «decepcionado» con los kurdos por no entregar armas al pueblo iraní

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Washington, 11 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaba decepcionado con grupos kurdos a quienes habrían entregado armas para que las pasaran al pueblo iraní, pero nunca llegaron.

«Estoy decepcionado con los kurdos, para serle sincero. Los kurdos nos fallaron», aseguró Trump en una entrevista con Fox and Friends, preguntado por si enviaría más armas.

Trump aseguró que no estaba de acuerdo con la decisión de enviar armas a grupos kurdos para que las hicieran llegar al pueblo iraní: «Yo decía ‘no’, ‘no creo que los entreguen’. Creo que se los quedaron para ellos. Me parece una vergüenza, pero lo tendré en cuenta. Lo recordaré».

No es la primera vez que Trump muestra su decepción con el pueblo kurdo.

El pasado mes de abril ya apuntó a que el compromiso de entregar las armas se había incumplido y explicó que «se suponía que debían llegar al pueblo (iraní) para que pudieran defenderse de esos matones» en referencia al Gobierno de Teherán, e inisitió en que quienes debían entregarlas -grupos rebeldes kurdos- no lo hicieron.

La relación de Estados Unidos con el pueblo kurdo ha cambiado a lo largo de los meses de guerra con Irán, desde que empezaron los ataques el pasado 28 de febrero.

A comienzos de marzo Trump destacaba la buena relación con el pueblo kurdo, asegurando ser «muy amigos de los kurdos», pero se mostraba en contra de su intervención en el conflicto con Irán para evitar una mayor desestabilización regional.

Las declaraciones de Trump sobre el pueblo kurdo llegan este jueves cuando el propio presidente ha anunciado que Estados Unidos bombardeará con más fuerza Irán ante el estancamientos de las negociaciones.

«Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno, pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país», aseguró Trump. EFE

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