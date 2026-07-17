Trump afirma que análisis de la CIA revela plan de Maduro para alterar elecciones de 2017

Compartir

3 minutos

Washington, 16 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) muestran que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro conspiró para manipular electrónicamente resultados electorales de 2017, mediante tecnología.

«Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela», afirmó Trump durante un discurso en horario estelar emitido desde la Casa Blanca.

La declaración de Trump se basa en los documentos publicados por la Casa Blanca esta noche y que incluyen un análisis de la CIA elaborado el mes pasado con información de inteligencia recopilada durante casi dos décadas sobre la capacidad del Gobierno venezolano para manipular elecciones mediante tecnología de máquinas de votación.

A diferencia de las afirmaciones de Trump, el informe señala que Venezuela tenía «cierta capacidad» para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país.

Sin embargo, advierte que no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala y concluye que ni el Gobierno venezolano ni el sistema de automatización de resultados electorales Smartmatic podían alterar elecciones fuera de Venezuela.

De acuerdo con un análisis del New York Times, si bien Smartmatic ha sido frecuentemente acusada de manipular elecciones, en realidad tiene un historial de lucha contra el fraude electoral.

Por ejemplo, la compañía cesó sus operaciones en Venezuela en 2018 tras acusar públicamente al gobierno de Nicolás Maduro, entonces presidente, de «inflar la participación electoral en más de un millón de votos» durante las elecciones legislativas de 2017, según el análisis de la CIA.

Durante el mismo discurso, el republicano puso en duda la integridad electoral de su país a pocos meses de las elecciones de medio mandato y acusó a China de interferir en las elecciones de 2020, con el robo de millones de datos del electorado, que participó en la contienda que perdió frente a Joe Biden.

«No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros», declaró desde la Casa Blanca el jefe de Estado, quien nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020.

Como muchos en el Congreso esperaban, Trump aprovechó este discurso para presionar a los legisladores a aprobar la ley electoral que busca exigir identificación a los votantes, un proyecto que a su vez busca restringir significativamente el voto por correo.

Este proyecto de ley se encuentra estancado en el Senado, donde no existe suficiente apoyo entre los republicanos para debilitar la obstrucción parlamentaria y aprobarlo frente a la oposición demócrata. EFE

dte/jrg

(Foto) (Video)