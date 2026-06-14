Trump afirma que el acuerdo con Irán se firmará el domingo y Ormuz abrirá de inmediato

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Donald Trump aseguró que Estados Unidos firmará este domingo un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y se reabrirá de inmediato el estrecho de Ormuz, aunque Teherán todavía no lo ha confirmado.

Tras una semana con nuevos ataques entre Irán, por un lado, y Estados Unidos e Israel, por otro, que hicieron temer una nueva escalada regional, ambos países anunciaron avances significativos .

Sin embargo todavía hay incógnitas sobre un posible acuerdo y sobre el calendario. Este domingo la agencia iraní Fars, citando una «fuente bien informada», aseguró que «la República Islámica de Irán aún no ha tomado ni anunciado su decisión final».

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país actúa como mediador en el conflicto, aseguró el sábado que el acuerdo iba a firmarse por vía electrónica en las próximas 24 horas y que los detalles se discutirán la próxima semana.

El presidente estadounidense, que ya ha anunciado sin éxito acuerdos inminentes en varias ocasiones, aseguró que la firma tendrá lugar el domingo, día en que cumple 80 años.

«Inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS», escribió en su red social Truth Social, añadiendo que los iraníes «ya no quieren armas nucleares».

Por su parte, la diplomacia iraní habló el sábado de un acuerdo en los próximos días pero no el domingo, según la agencia de prensa estatal Irna.

Mientras tanto, una delegación de Catar, otro de los países mediadores, llegó el domingo a Teherán, según medios iraníes.

Algunas de las concesiones que incluiría el acuerdo han generado hostilidad entre los líderes conservadores iraníes y el sábado una agencia iraní publicó un video de decenas de manifestantes coreando consignas contra el ministro de Exteriores.

El conflicto empezó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que respondió atacando intereses estadounidenses en los países del Golfo aliados de Washington.

El 2 de marzo Líbano entró en la guerra con los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para «eliminar» al movimiento chiita.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.700 muertos desde marzo, según el gobierno libanés.

– Negociaciones estancadas –

Una tregua el 8 de abril puso fin a la mayor parte de ataques directos entre Irán y Estados Unidos, aunque no incluyó a Israel ni detuvo la guerra en Líbano.

Las negociaciones siguen estancadas en varios puntos: el programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz (crucial para el comercio mundial de hidrocarburos y fertilizantes agrícolas), el fin de las sanciones a Irán y la incorporación de Líbano al acuerdo de paz.

Según el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, el texto que se está negociando prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán desde el inicio de la guerra.

La agencia iraní Mehr publicó el viernes un texto presentado como un borrador de protocolo en 14 puntos, que incluye el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo rápido de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero, una demanda clave de Irán, asfixiado por las sanciones.

Sobre el uranio enriquecido, otro punto de las negociaciones, Trump asegura que Estados Unidos irá a recuperarlo a Irán «en el momento oportuno».

Hasta ahora Washington afirmaba que cualquier acuerdo debería conducir al «desmantelamiento» del programa nuclear iraní y permitir recuperar el material para destruirlo y sacarlo del país.

Respecto a Líbano, un alto funcionario estadounidense indicó que el país sí está incluido en el acuerdo en discusión, como exigía Teherán.

Este domingo, el ejército israelí indicó que dos drones lanzados desde Líbano habían impactado en territorio israelí sin causar víctimas. Dos ministros de ultraderecha pidieron responder atacando los suburbios del sur de Beirut, feudo de Hezbolá.

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