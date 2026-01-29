Trump afirma que están «cerca» de acuerdo con demócratas para evitar cierre de gobierno

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que «estamos cerca de lograr un acuerdo» con los demócratas para evitar el cierre parcial del gobierno que llegará si no pactan antes de la medianoche de mañana.

«No creo que los demócratas tampoco quieran un cierre, así que trabajaremos de forma bipartita para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo», explicó Trump.

Estados Unidos se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

Los demócratas se niegan a aprobar el aumento de fondos para la política migratoria de Trump y para el Departamento de Seguridad Nacional y la agencia de inmigración del ICE, en el foco de la polémica tras la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti en Minesota por los disparos de agentes de fronteras.

Las negociaciones se mantienen abiertas y entre las demandas de los demócratas para dar luz verde al presupuesto parcial ese encuentran algunas como que los agentes federales que llevan a cabo la campaña de deportación del presidente no oculten su identidad con máscaras y sin placas, que usen cámaras corporales y detengan las redadas aleatorias, los registros y arrestos sin orden judicial. EFE

