Trump afirma que hablará con Xi sobre la venta de armas a Taiwán durante su viaje a Pekín

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Washington, 11 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante el viaje que llevará a cabo esta semana a Pekín.

«Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión», respondió el líder estadounidense al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump hizo estas declaraciones a pesar de que la posición histórica de Estados Unidos, consagrada en la política impulsada desde la presidencia de Ronald Reagan en 1982 y conocida como las «seis garantías», establece que Washington no consultará con Pekín sus decisiones sobre la venta de armamento defensivo a Taiwán.

El presidente subrayó en la misma comparecencia que tiene «una gran relación» con Xi, con quien dijo que está haciendo «muchos negocios».

«Yo le tengo mucho respeto, y espero que él también me respete. No respetó a nuestro gobierno anterior, el de Joe Biden», expresó.

Trump llegará a Pekín el miércoles para dos días de reuniones con Xi, una esperada visita que fue pospuesta por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Se espera que, entre otros temas, ambos aborden la venta de armamento y el apoyo estadounidense a la isla, después de que Xi instara a Trump en febrero a «manejar con prudencia» el envío de armas a Taipéi.

Pekín considera a Taiwán como una provincia rebelde y una «parte inalienable» del territorio chino, por lo que no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, algo que el Gobierno taiwanés condena de manera contundente.

La de esta semana es la segunda cumbre que los líderes de las dos superpotencias mantienen desde el inicio del segundo mandato de Trump, tras la que celebraron el año pasado en Corea del Sur. EFE

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