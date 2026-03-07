The Swiss voice in the world since 1935
Trump afirma que Irán se ha rendido y promete un ataque «muy duro» contra el país

Miami, 7 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán «se ha rendido ante sus vecinos» y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque «muy duro» contra la República Islámica.

Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios. EFE

