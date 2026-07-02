Trump afirma que la actual relación entre EE.UU. y Venezuela «es excelente»

Compartir

2 minutos

Washington, 2 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que la relación entre EE.UU. y Venezuela «es excelente», y que al país suramericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación de petróleo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país.

En una entrevista con el periodista Joe Kernen de CNBC, el mandatario subrayó que los vínculos entre los dos países pasan por su mejor momento.

“Nuestra relación con Venezuela es excelente. Les está yendo mejor que nunca con el petróleo”, señaló Trump en la charla en la que destacó los datos alentadores de la economía estadounidense.

Resaltó que las grandes empresas están entrando a Venezuela y que EE.UU. también está obteniendo una buena parte del petróleo, «como debe ser».

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo a comienzos de junio que las exportaciones petroleras de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, su «nivel más alto en siete años» y aseguró que este aumento es el resultado del plan que está implementado la Administración Trump, tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado.

Según cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela había aumentado desde enero hasta mayo un 27,6 %.

Desde la detención de Maduro y en medio del marcado interés de Washington en el petróleo venezolano, Rodríguez ha promovido un conjunto de reformas, especialmente en el área de hidrocarburos para permitir la inversión extranjera.

No está claro cómo los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela la semana pasada, afectarán la producción petrolera y los proyectos de renovación de las infraestructuras.

Estados Unidos ha sido uno de los países que ha enviado ayuda para que el Gobierno de Delcy Rodríguez lidie con la catástrofe que ha dejado al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, según el último balance oficial. EFE

amv/lfp