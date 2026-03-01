Trump afirma que la operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto

1 minuto

Washington, 1 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la operación lanzada en la víspera para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

Trump hizo está afirmación en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC un día después de que comenzaran los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, donde fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí. EFE

er/lss