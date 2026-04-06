Trump afirma que la propuesta de alto el fuego con Irán «no es suficiente»

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un «paso muy significativo» pero «no es suficiente» después de que un medio iraní reportara que Teherán rechazó un plan de tregua.

Las negociaciones bajo la mediación de Pakistán se desarrollan bajo la presión del ultimátum impuesto por Trump el fin de semana a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a su infraestructura civil.

Un día antes de que expire el plazo, Israel bombardeó dos complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país, una operación que, según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, supuso un «duro golpe económico» para la república islámica.

Irán rechazó una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, ya que insistió en «la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto», reportó la agencia estatal iraní Irna.

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero antes de la declaración del mandatario estadounidense, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas «lo consideren oportuno».

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de muertos y provocado una escalada de los precios del petróleo que sacudió la economía mundial.

Irán prometió represalias «más devastadoras» si Trump lleva a cabo su amenaza de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía que es crucial para el transporte de hidrocarburos.

– «Crímenes de guerra» –

Ante las amenazas de que Estados Unidos puede atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, denunció posibles «crímenes de guerra».

Cualquier ataque dirigido contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es «ilegal» e «inaceptable», advirtió el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Trump desestimó este lunes las advertencias de que atacar infraestructuras civiles sea contrario al derecho internacional.

«No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear», declaró a periodistas en la Casa Blanca.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el lunes que las condiciones en el estrecho de Ormuz «nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel».

Este cuerpo militar afirmó que un ataque israelí mató al amanecer a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi, y prometió represalias en el marco de su operación «Venganza aplastante».

Sin esperar al miércoles, Israel afirmó haber golpeado el complejo petroquímico de South Pars, situado en Asaluyeh, en la costa del Golfo, donde los medios locales informaron de múltiples explosiones.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

Las autoridades iraníes reportaron poco después un ataque a una segunda planta petroquímica situada en Marvdasht, en el sur de Irán, que dejó «daños menores».

«Las dos instalaciones, que en conjunto representan aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, quedaron fuera de servicio y ya no están operativas», afirmó el ministro de Defensa israelí que calificó las operaciones como «duro golpe económico» para el país.

– Nuevos bombardeos en Irán –

En Israel, los rescatistas anunciaron haber recuperado los cadáveres de las cuatro personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, tras el impacto de un misil iraní el domingo.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán.

En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó momentáneamente de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. Una universidad adyacente también sufrió daños.

Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados.

La agencia de noticias Tasnim reportó cerca de 30 muertos en varios ataques en todo el país.

Irán continuó sus ataques contra los países del Golfo. Kuwait reportó un ataque con misiles y drones que dejó seis heridos, y Emiratos Árabes Unidos informó de un herido por la caída de restos de drones interceptados por la defensa antiaérea.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, un nuevo bombardeo israelí golpeó el sur de Beirut, considerado un bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una advertencia de evacuación.

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