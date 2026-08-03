Trump afirma que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes
Redacción internacional, 3 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un «ataque masivo» inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron «cancelar» su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán. EFE
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