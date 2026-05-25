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Trump afirma que las negociaciones con Irán «avanzan favorablemente»

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Washington, 25 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que las negociaciones de paz con Irán «avanzan favorablemente», después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz.

«Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto», declaró el mandatario en su red Truth Social.

Trump advirtió de que si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará la ofensiva militar contra Teherán «más grande y fuerte que nunca», pero subrayó que «nadie quiere eso».

En el mismo mensaje, el republicano opinó que, como parte de un acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían además adherirse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, especialmente Arabia Saudí y Catar.

Estados Unidos e Irán han intensificado los contactos en los últimos días y afinan los detalles de un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran este lunes en Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, afirmó este lunes que Washington está a la espera de una respuesta oficial de la República Islámica para poder firmar el memorando de entendimiento en que están trabajando.

La Casa Blanca sugiere desde el pasado viernes que un acuerdo con Irán es inminente, pero Trump rebajó expectativas el domingo al revelar que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que busque el mejor acuerdo posible. EFE

er/psh

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