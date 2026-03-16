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Trump afirma que Mojtaba Jameneí podría estar muerto y que no sabe quién gobierna Irán

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Washington, 16 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

«No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no», dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo. EFE

er/jlp

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