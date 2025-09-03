The Swiss voice in the world since 1935

Trump afirma que pedirá a la Corte Suprema una «decisión expeditiva» sobre los aranceles

El presidente Donald Trump confirmó el martes que solicitará a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara el viernes que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca. 

«Vamos a ir a la Corte Suprema, creemos que mañana (miércoles), porque necesitamos una decisión rápida», dijo Trump a periodistas. Agregó que pedirá una «decisión expeditiva», y advirtió que «si se eliminan los aranceles» Estados Unidos podría «terminar siendo un país del tercer mundo».

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó el viernes que gran parte de los aranceles impuestos por Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir los que no afecten a sectores específicos, como por ejemplo el automotor, acero, aluminio o cobre. 

El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

Pero la decisión representa un revés para el presidente, quien desde que volvió a la Casa Blanca en enero ha impuesto aranceles a sus socios comerciales que varían entre el 10% y el 50% como una herramienta de política económica de amplio alcance.

