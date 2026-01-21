Trump afirma que se reunirá hoy con Zelenski en Davos

1 minuto

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que se reunirá hoy con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Davos, cuya presencia no había sido confirmada por los organizadores del Foro Económico Mundial que se celebra en esta localidad.

«Estoy tratando con el presidente (Vladímir) Putin y él quiere llegar a un acuerdo, creo. Estoy tratando con el presidente Zelenski y creo que él quiere llegar a un acuerdo, me reuniré con él hoy. Quizás esté entre el público en este momento», afirmó en el Foro de Davos, después de que Zelenski explicara que no había viajado a Suiza y permanecía en Kiev con el fin de gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos.EFE

