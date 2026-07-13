Trump afirma que sin el y Netanyahu «Israel ya no existiría»

Compartir

1 minuto

Washington, 13 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «Israel no existiría hoy», al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de «dos a cuatro semanas» si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.

«Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu», dijo Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, en la que defendió la ofensiva estadounidense contra Irán y aseguró que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar. EFE

dte/cpy