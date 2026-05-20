Trump afirma que trabajará para abordar «el problema de Taiwán»

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Washington, 20 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que trabajará para abordar «el problema de Taiwán», una semana después de reunirse en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping, quien no descarta invadir militarmente la isla.

Al ser preguntado por la prensa sobre si llamará al presidente taiwanés, William Lai, antes de tomar una decisión sobre la venta de armas a Taiwán, Trump respondió: «Hablaré con él. Hablo con todo el mundo».

«Tenemos esa situación bien controlada. Tuvimos una gran reunión con el presidente Xi. Fue fantástica y vamos a trabajar en el problema de Taiwán», agregó.

Tras reunirse con Xi en Pekín, el presidente estadounidense declinó confirmar si autorizará la aprobación de la venta de un nuevo paquete de armas a Taiwán valorado en unos 14.000 millones de dólares, que sería el mayor de la historia.

El presidente taiwanés insistió este miércoles en que la venta de armas de Estados Unidos a la isla es «necesaria» para mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Formosa, que separa a la isla de China.

Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde y no descarta anexionarla por la fuerza, mientras Washington mantiene desde hace décadas una política de ambigüedad, pues no reconoce la independencia de la isla, pero es su principal apoyo militar. EFE

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