Trump afirma tras el acuerdo con Irán que Estados Unidos es «respetado como nunca antes»

Compartir

1 minuto

Washington, 18 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que su país goza ahora de un respeto «como nunca antes».

«El petróleo fluye, Irán jamás podrá tener un arma nuclear (¡el mundo estará a salvo!), las bolsas de valores están en auge, el empleo está en cifras récord y los precios bajan (¡más accesibles!). Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes. ¡De nada!», declaró en su red Truth Social.

El republicano dio este mensaje ante las críticas del ala dura del Partido Republicano por el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz, puesto que abre la puerta a que Irán siga enriqueciendo uranio y tenga acceso a fondos que estaban congelados por las sanciones.

El memorando de entendimiento, que firmó Trump la noche del miércoles durante una cena en el Palacio de Versalles, en Francia, estipula la reapertura inmediata del estrecho, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes.

También fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.

En el memorando, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Irán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. EFE

er/ajs