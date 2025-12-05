Trump alerta del «borrado» de la civilización europea debido a sus políticas migratorias

Washington, 5 dic (EFE).- La Administración de Donald Trump advirtió del «borrado de la civilización» de Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de la Unión Europea (UE), en un informe de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que propone ayudar a «corregir» el rumbo del continente.

El documento de 33 páginas, descrito por Trump como una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense, critica duramente a sus aliados europeos y asegura que si estas «tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos».

Para Washington, los problemas económicos en Europa se ven eclipsados «por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización», según la estrategia de política exterior, que repite críticas anteriores de Trump y discursos de movimientos de extrema derecha europeos.

Entre los principales problemas señalados por EE.UU, se incluyen «actividades de la Unión Europea y otras organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos».

La Administración de Trump pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como «aliados fiables» si no poseen economías y ejércitos «lo suficientemente fuertes».

«Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria», añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos «debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual».

El documento también advierte sobre la posibilidad de que en «en unas pocas décadas como máximo», algunos miembros de la OTAN «pasen a tener una mayoría no europea», por lo que cuestiona si estos se regirán por los principios del bloque. EFE

