Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con China

1 minuto

Nueva York, 24 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, «cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos está muy equivocado». EFE

syr/rf