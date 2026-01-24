Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con China

Nueva York, 24 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, «cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos está muy equivocado».

«China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos», añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que «Canadá existe gracias a Estados Unidos».

Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los «dueños» en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas. EFE

