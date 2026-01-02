Trump amenaza a Irán si mata a manifestantes en protestas

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes del movimiento de protesta en el país islámico, cuyos dirigentes advirtieron que una intervención desestabilizaría la región.

Irán es escenario desde el domingo de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto coste de la vida. Las protestas empezaron con cierres de comercios en Teherán, la capital, pero se extendieron a otros colectivos y regiones del país.

Al menos seis personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, murieron el jueves en el marco de estas protestas en el oeste del país, indicaron los medios locales de comunicación. Fueron los primeros choques mortales desde el inicio de las movilizaciones.

«Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate», escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social. «Estamos preparados y listos para actuar», recalcó.

Las declaraciones del dirigente republicano desencadenaron una reacción inmediata de dos consejeros del líder supremo iraní Ali Jamenei.

«La seguridad de Irán es una línea roja», subrayó en la red social X Ali Shamjani. «Cualquier intervención que atente contra la seguridad de Irán bajo cualquier pretexto se enfrentará a una respuesta contundente», subrayó.

Otro consejero, Ali Larijani, añadió en la misma plataforma que «Trump debería de saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses».

En los últimos días, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó las protestas de «legítimas» y pidió a sus funcionarios escuchar las demandas de los manifestantes.

«Desde un punto de vista islámico (…), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno», declaró en un discurso retransmitido por televisión.

Algunos funcionarios, sin embargo, advirtieron que responderían con firmeza ante cualquier inestabilidad.

– Hiperinflación –

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda.

En el último año, el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la hiperinflación de dos dígitos debilita desde hace años el poder adquisitivo de los ciudadanos, en un país asfixiado por las sanciones internacionales.

El movimiento de protesta llega en un momento en el que Irán se encuentra debilitado tras los duros golpes sufridos por sus aliados regionales en Gaza, Líbano y Siria.

También se produce después de que Naciones Unidas restableciera en septiembre las sanciones por su programa nuclear.

Esta cuestión envenena las relaciones entre Teherán y las potencias occidentales desde hace años. Tanto Estados Unidos como Israel sospechan que el gobierno iraní busca dotarse de la bomba atómica, algo que la República Islámica siempre ha negado.

En abril, Irán y Estados Unidos empezaron negociaciones con mediación de Omán sobre el programa nuclear.

Pero estas se estancaron en junio, cuando Washington bombardeó las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Fordo, al sur de Teherán, así como las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país.

El dirigente norteamericano prometió el lunes «erradicar» cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos.

El movimiento de protesta se extendió a unas 15 ciudades, principalmente en el oeste del país, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales y reportes de los medios locales.

Las manifestaciones, de momento, son menos importantes que las que sacudieron al país a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini.

La joven fue acusada de violar el estricto código de vestimenta para mujeres en Irán y su fallecimiento desató una ola de indignación que dejó varios cientos de muertos.

Irán también vivió una ola de protestas en 2019, desatada por el encarecimiento del combustible.

