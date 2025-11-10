Trump amenaza a la BBC con una demanda por difamación de 1.000 millones de dólares

1 minuto

Washington, 10 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda «por no menos» de 1.000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones «difamatorias» contra él, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021.

«Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de EE.UU., el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos,(…) incluyendo el inicio de una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios», advierte el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica. EFE

us/jmr/rf