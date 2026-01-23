Trump amenaza al New York Times tras la publicación de un sondeo desfavorable

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al New York Times con incluir un sondeo desfavorable publicado este jueves dentro de su demanda multimillonaria contra el rotativo, al que acusa de animosidad.

El mandatario republicano sugirió que los sondeos que él considera «falsos y fraudulentos» deberían ser considerados «virtualmente» una «ofensa criminal».

«La encuesta Siena Times, que siempre es tremendamente negativa conmigo, especialmente justo antes de la Elección de 2024, en la que gané por un margen aplastante, será añadida a mi demanda contra el Fracasado New York Times» declaró Trump en su plataforma Truth Social.

El sondeo publicado este jueves afirma que solo el 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, tras un año en el poder.

«Nuestros abogados han exigido que conserven todos los registros y cómo ‘computaron’ estos resultados falsos — no solo el hecho de que estaba fuertemente sesgada hacia los demócratas. ¡Serán plenamente responsables de todas sus mentiras y fechorías!», dijo.

Trump presentó en septiembre de 2025 una demanda por 15.000 millones de dólares contra el rotativo liberal, desechada por un juez de Florida.

Un mes después volvió a presentarla, con el estilo corregido, a demanda del juez.

«Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca», afirma la demanda.

El sondeo Siena forman parte del paquete de encuestas que juzgan severamente el primer año en el poder de Trump, a causa básicamente de la economía.

El 49% de los encuestados considera que el país está peor que cuando asumió el cargo, el 32% dice que está mejor.

La política migratoria de Trump logra mejores resultados, según el trabajo de campo de Siena y el NYT: el 50% considera buena su política en la frontera sur, frente al 46% que la desaprueba.

Este sondeo nacional tiene sin embargo similitudes con el que el Instituto Siena y el NYT publicaron tras el primer año de presidencia del demócrata Joe Biden: en enero de 2022, el 57% de los estadounidenses pensaba que el país iba en mala dirección, frente al 31% que se mostraba optimista.

El 52% de los estadounidenses tenían una opinión favorable de Joe Biden, frente al 42% desfavorable.

