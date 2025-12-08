Trump amenaza con arancel del 5% a México por incumplimiento del Tratado de Aguas

1 minuto

Washington, 8 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5 % a México si el país vecino no libera de inmediato 200.000 acres-pies de agua pendientes según el Tratado de Aguas, un incumplimiento que, según Trump, ha afectado seriamente los cultivos y el ganado de Texas.

Trump señaló que México aún debe más de 800.000 acres-pies de agua acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

«Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores», subrayó el mandatario, instando a que el gobierno mexicano «solucione esto ya», dijo el mandatario en su cuenta de Truth Social. EFE

dte/eav