Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, 21 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre «totalmente» el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

«Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPIEZANDO POR LA MÁS GRANDE!», escribió el mandatario en su red Truth Social. EFE

asg/sbb