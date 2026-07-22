Trump amenaza con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque en Ormuz

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Donald Trump amenazó este miércoles con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz y advirtió de que la guerra que le ha costado a Estados Unidos más de 37.000 millones de dólares «no ha terminado».

La reanudación de las hostilidades genera inquietudes sobre el suministro de crudo y gas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y la amenaza de un cerco a los puertos de Arabia Saudita por los rebeldes de Yemen, aliados de Irán.

El bloqueo disparó los precios del petróleo y aumenta la presión sobre Trump para buscar una salida a un conflicto que ya afecta a los consumidores estadounidenses antes de unas elecciones de mitad de mandato muy reñidas.

«Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA», escribió este miércoles el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Sin embargo, el principal diplomático estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Teherán.

«Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso», declaró Rubio en una reunión de ministros del sudeste asiático en Manila.

Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, los intercambios diplomáticos con Washington a través de mediadores continúan.

Un misil estadounidense impactó este miércoles en la isla de Larak, en el estrecho, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim, aún sin balance de daños.

– Guerra impopular –

A medida que la guerra se acerca a los cinco meses y se avecinan las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Trump enfrenta una intensa presión política para poner fin a este conflicto impopular.

Los críticos han señalado el alto costo de la guerra, que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se disparó a 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones.

Pero Trump, por ahora, ha resistido la presión y el martes aseguró que el conflicto «no ha terminado en absoluto».

Por undécima noche consecutiva, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva contra objetivos militares de la república islámica con el fin de «seguir debilitando» su capacidad «para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz».

Trump ha asegurado que el próximo objetivo de Estados Unidos podría ser un complejo subterráneo en un lugar llamado Kuhe Kolang-e Gaz La, cerca de Natanz, donde las agencias de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una instalación no declarada de enriquecimiento de uranio.

El mando militar iraní (Jatam al Anbiya) advirtió de que consideraría el ataque «una expansión de la guerra», mientras que el portavoz de Exteriores afirmó que «la obsesión de Washington con Kuhe Kolang, donde no se realiza ninguna actividad nuclear, no es más que un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje».

– El petróleo vuelve a subir –

Las amenazas se producen mientras Teherán intensifica sus ataques contra objetivos en Estados del Golfo aliados de Washington.

En Kuwait, el ejército declaró que sus defensas antiaéreas están interceptando drones procedentes de Irán, mientras que Jordania afirmó haber derribado cuatro misiles iraníes y cuatro drones.

Las sirenas de alerta aérea también sonaron en Baréin, y un corresponsal de la AFP en Manama escuchó una explosión.

El Ejército iraní declaró que había atacado activos estadounidenses en Kuwait y Baréin, incluyendo sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar y edificios administrativos.

Los Guardianes de la Revolución iraníes también afirmaron haber atacado bases estadounidenses en Jordania.

Por su parte, los hutíes avanzan en su amenaza de obstaculizar el tráfico al otro lado de la península de Arabia. Ese grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que los buques deben pasar para llegar al Canal de Suez.

Como consecuencia de estas tensiones, los precios del petróleo subieron considerablemente este miércoles: el barril de Brent, referencia internacional, volvió a superar los 95 dólares por primera.

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