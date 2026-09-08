Trump amenaza con excluir productos canadienses de compras estatales de EE.UU.

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Washington, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno excluirá los productos de origen canadiense de determinados programas de compras del Ejecutivo estadounidense si Canadá no ofrece lo que considera una reciprocidad plena y justa para las empresas y agricultores estadounidenses.

Trump hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social y afirmó que los programas representan más de 50.000 millones de dólares anuales. EFE

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