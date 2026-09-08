Trump amenaza con excluir productos canadienses de compras estatales de EE.UU.

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Washington, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno excluirá los productos de origen canadiense de determinados programas de compras del Ejecutivo estadounidense si Canadá no ofrece lo que considera una reciprocidad plena y justa para las empresas y agricultores estadounidenses.

Trump hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social y afirmó que los programas representan más de 50.000 millones de dólares anuales.

La medida afecta a los llamados Programas de Adjudicación Múltiple, un sistema mediante el cual el Gobierno federal de Estados Unidos y otras entidades públicas pueden adquirir productos y servicios comerciales a través de contratos previamente establecidos por la Administración de Servicios Generales.

Trump ordenó a la Administración de Servicios Generales trabajar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para retirar de esos programas los productos de origen canadiense, y condicionó su regreso a que Ottawa restablezca una «reciprocidad plena y justa» para los agricultores y empresas estadounidenses.

Según el mandatario, estos programas representan más de 50.000 millones de dólares al año.

La medida anunciada por el republicano se produce el mismo día en que entraron en vigor los aranceles de represalia impuestos por Canadá a productos estadounidenses por unos 27.600 millones de dólares canadienses (20.000 millones de dólares estadounidenses), con tasas de entre el 15 % y el 50 %.

Las tarifas afectan a sectores como el acero, los muebles, los productos electrónicos y distintos bienes de consumo, y son la respuesta de Ottawa a los aranceles del 50 % impuestos por Washington el mes pasado a determinados productos canadienses.

La disputa comercial se agravó después del fracaso de las negociaciones entre ambos países en agosto y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó esta semana a Washington de buscar una relación basada en la dependencia económica y afirmó que Estados Unidos llegó a exigir capacidad para influir en futuros acuerdos comerciales de Canadá con terceros países.

Carney defendió la decisión de su Gobierno de abandonar las negociaciones al considerar que las condiciones planteadas por Estados Unidos no permitían alcanzar un acuerdo justo, aunque aseguró que todavía es posible lograr un pacto comercial «mutuamente beneficioso».

El primer ministro canadiense ha planteado como alternativa reducir la dependencia histórica de su país del mercado estadounidense mediante la diversificación de sus mercados y el fortalecimiento de la producción nacional.

La nueva ronda de medidas eleva además la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que durante años ha sostenido buena parte de la integración económica norteamericana. EFE

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