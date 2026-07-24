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Trump amenaza con nuevos aranceles contra la Unión Europea por la multa a Google

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Washington, 24 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea (UE) por la nueva multa que Bruselas anunció sobre Google por infringir la ley de mercados digitales del bloque comunitario.

«La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente», escribió en su red Truth Social. EFE

er/rcf

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