Trump amenaza con ofensiva mayor si falla acuerdo con Irán y mantiene tropas en la región
Washington, 8 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva «más grande y más fuerte» en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares. EFE
