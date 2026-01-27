Trump amenaza con retirar el apoyo a Irak si Al Maliki regresa al poder
Washington, 27 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con retirar el apoyo de su país para Irak si el exprimer ministro Nuri Al Maliki (2006-2014) regresa al poder en la nación árabe.
«He oído que el gran País de Irak podría tomar una decisión muy equivocada al reinstalar a Nuri Al Maliki como primer ministro. La última vez que Maliki estuvo en el poder, el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se pude permitir que vuelva a suceder», declaró Trump en su red social Truth.
El líder republicano subrayó que Al Maliki tiene una «ideología descabellada» y advirtió que, de ser elegido, «Estados Unidos ya no ayudará a Irak».
«Si no estamos allí para ayudar, Irak tiene CERO posibilidad de éxito, prosperidad o libertad. ¡Hagamos que Irak sea grande de nuevo!», sentenció.
La alianza chií conocida como Marco de Coordinación, que domina el Parlamento iraquí, anunció el sábado que ha elegido oficialmente a Al Maliki como su candidato a primer ministro.
Tras las elecciones de noviembre, el Parlamento iraquí debe elegir al presidente de la república, quien a su vez tiene que encargar a un primer ministro la formación de Gobierno.
La situación preocupa a Estados Unidos dado que considera que Al Maliki está demasiado alineado con Irán y que sus gobiernos anteriores fueron altamente sectarios, marcados por la marginación de los suníes, lo creó el caldo de cultivo para el auge del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió en una llamada con el actual primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, contra la formación de un gobierno proiraní, asegurando que un ejecutivo controlado por Teherán «no puede anteponer con éxito los propios intereses» iraquíes. EFE
