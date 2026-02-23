Trump amenaza con subir aranceles a países que decidan «jugar» con el fallo del Supremo

Washington, 23 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con subir los aranceles a los países que decidan «jugar» con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes declarados por el mandatario bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica.

«Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EE.UU. durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco», escribió Trump en su red Truth Social. EFE

