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Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

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Washington, 24 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin «de inmediato» a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz y advirtió que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica.

«Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!», dijo Trump. EFE

ygg/rml

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