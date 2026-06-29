Trump amenaza con un arancel del 100% a los países europeos por el impuesto a los servicios digitales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales, incluso si ello implica anular los acuerdos comerciales.

«Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses. (…) Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión», escribió Trump en su red Truth Social.

Los países de la Unión Europea reaccionarán «rápidamente y con determinación» si Trump llega a aplicar estas «medidas unilaterales» e «injustificadas», advirtió un portavoz de la Comisión Europea.

El anuncio del republicano tiene lugar apenas un día después de que los países de la UE dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.

Este acuerdo prevé un límite del 15% a los impuestos aplicados a las importaciones europeas.

Pero no es suficiente para Trump, que después de los aranceles quiere atacar las llamadas barreras no arancelarias, es decir, las regulaciones europeas, especialmente en materia de tecnología y medio ambiente, que según él obstaculizan las exportaciones estadounidenses.

Recientemente, el mandatario amenazó con imponer un arancel del 100% al vino francés si París no suprimía su impuesto sobre los servicios digitales exigido a las empresas tecnológicas.

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