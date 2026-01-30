Trump amenaza con un arancel del 50 % a aeronaves de Canadá por certificación de aviones

Nueva York, 29 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con imponer un arancel del 50 % a las aeronaves procedentes de Canadá, alegando que el país se niega a certificar varios aviones de la empresa estadounidense Gulfstream.

El líder republicano argumentó en una publicación en su red Truth Social que Canadá se ha negado de manera «injusta, ilegal y firme» a certificar los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, este último uno de los modelos «más grandes y tecnológicamente avanzados que jamás se han fabricado». EFE

