Trump amenaza con un arancel del 50 % a aeronaves de Canadá por certificación de aviones

1 minuto

Nueva York, 29 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con imponer un arancel del 50 % a las aeronaves procedentes de Canadá, alegando que el país se niega a certificar varios aviones de la empresa estadounidense Gulfstream.

El líder republicano argumentó en una publicación en su red Truth Social que Canadá se ha negado de manera «injusta, ilegal y firme» a certificar los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, este último uno de los modelos «más grandes y tecnológicamente avanzados que jamás se han fabricado».

Y subrayó que su país vecino está prohibiendo la venta de productos Gulfstream en el país a través de dicho proceso de certificación.

Por ello, anunció, EE.UU. retirará la certificación de los aviones comerciales Bombardier Global Express, diseñados por una empresa canadiense, y de todas las aeronaves fabricadas en Canadá.

«Si, por cualquier motivo, esta situación no se corrige de inmediato, voy a imponer a Canadá un arancel del 50 % sobre todas y cada una de las aeronaves vendidas en Estados Unidos», aseveró.

Esta semana, Trump también amenazó a Canadá con aranceles del 100 % si Ottawa firma un acuerdo de libre comercio con China.

Además, el lunes mantuvo una llamada con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que hablaron sobre Ucrania, el Ártico, Venezuela y el tratado norteamericano T-MEC, que debe ser revisado este año. EFE

asg/gad

(foto)