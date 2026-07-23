Trump amenaza con usar fondos iraníes para pagar daños a buques y cargamentos

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Washington, 23 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los daños ocasionados a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos, en una nueva advertencia dirigida a Teherán en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

«A partir de ahora, todos los daños ocasionados a buques, carga o cualquier otro bien relacionado serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tenga en su poder y controle», afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Truth social, en el que justificó la medida como «justa y equitativa» aunque reconoció que los daños podrían ser considerables.

Trump no detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados para cubrir los eventuales daños ni explicó el procedimiento legal para hacerlo.

Estados Unidos mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al Gobierno iraní como parte de su régimen de sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el total bajo control estadounidense. Las restricciones han limitado además el acceso de Irán a decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según el Departamento del Tesoro.

El acceso a fondos iraníes bloqueados en el extranjero es un elemento clave del reciente memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra. Aunque la mayoría de esos activos no están en EE.UU., las sanciones estadounidenses condicionan su acceso y un eventual desbloqueo ofrecería un alivio a una economía golpeada por sanciones y aislamiento.

Previamente, Trump declaró que sopesa lanzar un «ataque masivo» contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

«Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados», dijo el presidente.

Estados Unidos e Irán acumulan 13 días de combates desde que se rompió la tregua, lo que volvió a elevar la tensión en torno a la circulación marítima por el estrecho de Ormuz. EFE dte/rrt