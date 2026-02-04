Trump ampliará la presión contra California con un grupo para investigar fraude, según CBS

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- El presidente estadounidense Donald Trump firmará una orden ejecutiva que activará un nuevo grupo de trabajo dedicado a investigar abusos en los programas de bienestar social en California y otros estados, adelantó este miércoles CBS News, lo que supone un nuevo pulso de la Casa Blanca con estados liderados por demócratas.

Fuentes familiarizadas con el plan dijeron a la televisión que el equipo será dirigido por el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, con lo que el gobierno republicano busca destacar la importancia de la iniciativa centrada en estados demócratas.

A Vance le apoyará Andrew Ferguson, un funcionario federal cuya función es prevenir la explotación de los consumidores, que será el segundo al mando en el equipo.

El plan contempla que Colin McDonald, nominado por Trump para un nuevo puesto de investigador de fraude en el Departamento de Justicia, apoye en la investigación, de acuerdo a las fuentes.

Se espera que el presidente firme la orden ejecutiva a finales del mes.

El nuevo equipo fijaría sus investigaciones en California, gobernado por Gavin Newsom, una de las caras demócratas que más ha opuesto resistencia a la Administración Trump y probable candidato presidencial en 2028.

Las denuncias del Dr. Oz

El nuevo grupo llegaría después de que el Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), difundiera un video en el que señalaba presuntos fraudes en servicios de cuidados paliativos en Los Ángeles.

El polémico funcionario, conocido como Dr.Oz en sus programas televisivos, publicó un video grabado en una visita en la ciudad en el que alega que miembros de la comunidad armenia habían orquestado un fraude a gran escala en el sector de la atención médica.

En las imágenes el funcionario afirma que se han cometido fraudes al programa Medicare por un valor aproximado de 3.500 millones de dólares por parte de empresas de cuidados paliativos y atención.

«Gran parte de esto está controlado por la mafia ruso-armenia», dice OZ en el video mientras hace un recorrido por la ciudad de Van Nuys.

La oficina del gobernador Newsom presentó la semana pasada una denuncia civil ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), en la que se pide investigar al funcionario y amigo personal del presidente Trump.

Una estrategia que rinde frutos

La presión de la Casa Blanca a gobiernos demócratas por la supuesta falta de acción para combatir el fraude ya ha rendido frutos. En Minnesota, el gobernador demócrata Tim Walz abandonó su candidatura a la reelección en medio del escrutinio por estafas en los programas estatales de cuidado infantil, que también justificaron el despliegue de agentes migratorios.

El terreno lo abonó el influenciador conservador Nick Shirley, que en diciembre pasado publicó un video, acusando sin fundamentos de fraude a guarderías de propiedad de inmigrantes somalíes, un movimiento similar al de Oz.

California, como la mayoría de estados, investiga millonarios fraudes, especialmente en reclamaciones de desempleo y atención médica en la pandemia.

Newsom ha defendido los esfuerzos para erradicar y prevenir el fraude. EFE

