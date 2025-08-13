Trump anticipa una cumbre trilateral con Zelenski si la reunión con Putin va bien
Washington, 13 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles que si la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.
«Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo», dijo a la prensa desde el Centro Kennedy, en Washington. EFE
