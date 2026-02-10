Trump anulará dictamen que establece que gases de efecto invernadero perjudican la salud

Washington, 10 feb (EFE).- El presidente de EE. UU., Donald Trump, rescindirá el 12 de febrero el llamado dictamen de peligro que la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) aprobó en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud.

«El presidente Trump estará acompañado por el administrador Lee Zeldin (que está al frente de la EPA) para formalizar la rescisión del dictamen de peligro de la era Obama de 2009», ha explicado este martes en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al anunciar la fecha en la que el magnate neoyorquino anulará la resolución. EFE

