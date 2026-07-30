Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

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Washington, 30 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el «desarme total» de Hamás y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de «histórico» hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que «el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas» y que, una vez completado el desarme, «las fuerzas israelíes se retirarán» mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza. EFE

dte/cpy

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