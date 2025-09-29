The Swiss voice in the world since 1935
Trump anuncia arancel del 100 % a filmes extranjeros para impulsar el cine hecho en EE.UU.

Washington, 29 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero para evitar que el «negocio cinematográfico» siga siendo «robado» por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (…) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.», escribió en su red Truth Social. EFE

