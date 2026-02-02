Trump anuncia el cierre por reformas del Centro Kennedy, al que le puso su nombre

2 minutos

Washington, 1 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que cerrará por reformas durante dos años el Centro Kennedy de Artes Escénicas de Washington, el histórico teatro nacional que rebautizó recientemente con su nombre.

El mandatario detalló a través de su cuenta de Truth Social que el complejo teatral suspenderá sus actividades a partir del 4 de julio de 2026, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump tomó el año pasado el control de la junta directiva del Centro Kennedy, fundado en 1971 y bautizado en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

El pasado diciembre, la Casa Blanca anunció un cambio de denominación del complejo, que pasó a llamarse oficialmente «Centro Trump-Kennedy», un gesto rechazado por artistas, compañías y parte del público.

«He determinado que el Centro Trump-Kennedy, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin lugar a dudas, el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo», declaró el presidente.

El antiguo magnate inmobiliario prometió que en 2028 habrá «una gran reapertura que rivalizará y superará cualquier otra realizada anteriormente con respecto a este tipo de instalaciones».

Trump estuvo en el Centro Kennedy el pasado jueves, cuando acompañó a la primera dama, Melania Trump, a la presentación de un documental sobre su vida.

El republicano también lo visitó el 5 de diciembre, cuando el edificio albergó el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que Estados Unidos es uno de los países anfitriones.

Al frente de la institución, Trump ha ordenado eliminar el contenido «woke» (progresista) de su programación y ha prometido una profunda renovación del edificio, incluida la instalación de nuevas butacas.

El mandatario se autonombró además presentador de la gala de los Premios del Centro Kennedy 2025, que fueron entregados, entre otros, a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y el grupo Kiss.

La toma de control del Centro Kennedy es uno de los cambios que ha impulsado Trump en la capital estadounidense para dejar su huella personal.

El presidente ha ordenado una amplia remodelación de la Casa Blanca, que incluye la construcción de un gran salón de baile tras el derribo del Ala Este de la mansión, y planea además levantar un arco de triunfo en una de las entradas de Washington. EFE

er/rrt