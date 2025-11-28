Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

Miami, 27 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de una agente de la Guardia Nacional a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el miércoles en Washington junto con un compañero que está en estado crítico.

El mandatario reveló el fallecimiento de Bekcstrom en una llamada con elementos de las Fuerzas Armadas en la que también expuso que «está en condición seria» el presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, a quien llamó «un monstruo salvaje».

«Desafortunadamente, les comento que, apenas segundos antes de ahora, oí que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer», indicó.

El jefe de Estado añadió que el otro herido, Andrew Wolfe, de 24 años, «está luchando por su vida».

Ante la llamada con los militares en el Día de Acción de Gracias, Trump volvió a culpar a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

«Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente», manifestó el mandatario.

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una «revisión rigurosa» de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de 19 nacionalidades de «países de preocupación», incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

El presidente agradeció a las tropas por estar «involucradas en la misión» de proteger a Estados Unidos de migrantes a los que considera miembros de pandillas, narcotraficantes, exreclusos y exinternos de instituciones mentales.

«Quiero expresar la angustia y el horror de nuestra entera nación por el ataque terrorista de ayer en la capital de nuestra nación, en la que un hombre salvaje disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental», reiteró. EFE

