Trump anuncia orden ejecutiva para declarar al fentanilo como «arma de destrucción masiva»

Washington, 15 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que firmará hoy mismo una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, «como un arma de destrucción masiva».

«Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es», declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca. EFE

