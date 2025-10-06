Trump anuncia próximas reuniones con Lula en Brasil y EE.UU. tras una «muy buena» llamada

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que espera mantener reuniones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tanto en Brasil como en Estados Unidos, después de mantener una videoconferencia con él que calificó de «muy buena».

«Esta mañana tuve una conversación telefónica muy buena con el presidente Lula, de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países», declaró en su red social, Truth Social.

«Seguiremos conversando y nos reuniremos próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté mucho de la conversación. ¡A nuestros países les irá muy bien juntos!», agregó.

La llamada, la primera entre ambos, se centró en los aranceles del 50 % que Estados Unidos aplica desde agosto a gran parte de los productos de brasileños en represalia por el juicio contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, un aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula.

La conversación se planeó después de que Trump y Lula se cruzaran en septiembre en los pasillos de la Asamblea General de la ONU y, según el líder estadounidense, surgiera «química» entre ellos.

La Presidencia brasileña informó en un comunicado que la llamada, en la que el mandatario pidió una revisión de los aranceles, tuvo una duración de 30 minutos y transcurrió en un tono “amistoso”.

El comunicado apunta que Lula propuso un encuentro presencial en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se celebrará el 26 de octubre próximo en Kuala Lumpur (Malasia).

Sin embargo, el líder brasileño también planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, así como invitó a Trump a participar en la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém. EFE

