Trump anuncia que EE.UU. aportará 10.000 millones de dólares a su Junta de Paz

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

«Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz», dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que «esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra» en la Franja. EFE

